Conte: Barca? Ci giochiamo nostre carte

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - "Se abbiamo l'ambizione di andare avanti dobbiamo fare punti in tutte le partite. Al Camp Nou non sarà facile, ma giochiamo le nostre carte con grandissimo rispetto, sapendo che affrontiamo una favorita per la vittoria della Champions". Così l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro il Barcellona. "Sarà una sfida difficile - ammette il tecnico dei nerazzurri - che giochi Messi o che non giochi. C'è voglia di affrontare il Barcellona con tutti gli effettivi in campo, anche con Messi. Un campione unico".