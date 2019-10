Champions: Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Gli ucraini dello Shakhtar Donetsk hanno battuto l'Atalanta 2-1 (1-1) in una partita della 2/a giornata del girone C della Champions League. A San Siro, i nerazzurri, andati in vantaggio al 28' pt con Zapata dopo che Ilicic aveva sprecato un rigore, sono stati raggiunti prima dell'intervallo da Moraes e nel recupero della ripresa sono stati beffati dalla rete in contropiede di Solomon. L'Atalanta, alla seconda sconfitta dopo quella con la Dinamo a Zagabria, è ultima del girone con 0 punti.