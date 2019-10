A Milano la urban culture a 'Plug-Mi'

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - E' dedicata alla urban culture la prima edizione di 'Plug-Mi', happening rivolto ad appassionati di sneaker, musica, moda e arte, in programma a Fieramilanocity dal 5 al 6 ottobre con i live di Elodie e Chadia Rodriguez.

PLUG-Mi ospiterà decine di brand internazionali che presenteranno il loro mondo, dalle collezioni più esclusive fino agli ambassador, attraverso workshop, live performance, talks, gaming e iniziative speciali. Sabato esperti di sneaker customization saranno a disposizione del pubblico per un workshop in cui sveleranno i segreti delle loro opere insieme alla trapper Chadia Rodriguez. Domenica Puma inviterà gli ospiti a giocare con una speciale Crane Machine, una rivisitazione dello storico gancio da Luna Park. Nel pomeriggio Elodie si esibirà in una live performance riservata a 250 guest.