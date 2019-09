Morto Novembre, collaboratore Ambrosoli

(ANSA) - MILANO, 30 SET - E' stato il più stretto collaboratore di Giorgio Ambrosoli, l'avvocato che fu chiamato a fare il commissario incaricato della liquidazione della Bpi, la Banca privata italiana di Michele Sindona: il sottotenente della Guardia di Finanza in congedo Silvio Novembre è morto nei giorni scorsi ad 85 anni e questa mattina a salutarlo per l'ultima volta nella chiesa del Preziosissimo sangue a Milano c'era anche il comandante generale del Corpo, il generale Giuseppe Zafarana.

Una volta in pensione, il maresciallo ha proseguito nel suo impegno per l'affermazione della cultura del rispetto delle regole, partecipando a numerosi incontri con gli studenti di diversi istituti scolastici di Milano e dei reparti d'Istruzione della Gdf. Nel 2014 Novembre è stato insignito dell'Ambrogino d'Oro, massima onorificenza riconosciuta dalla città di Milano.

Prendendo la parola al termine dei funerali, il generale Zafarana ha espresso alla famiglia di Novembre l'orgoglio e la profonda commozione di tutte le Fiamme Gialle.