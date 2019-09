Fermi, 'Canturina bis', ci sono i fondi

(ANSA) - COMO, 30 SET - "Regione Lombardia conferma definitivamente il proprio contributo per la realizzazione della Canturina bis, dopo che in occasione dell'ultima sessione di bilancio dello scorso dicembre aveva già previsto lo stanziamento di 1 milione e 300mila euro per il cofinanziamento del 1° lotto funzionale che collega via per Cantù a Cucciago con corso Europa a Cantù". Lo ha afferma il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi a margine della riunione del Tavolo Territoriale oggi a Como e dopo l'approvazione dello stanziamento dei fondi questa mattina in Giunta, che fa seguito a un emendamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 da lui stesso sollecitato e richiesto all'Assessore al Bilancio Davide Caparini. "Tocca ora a Comuni e Provincia - aggiunge Fermi - reperire il restante 50% delle risorse necessarie per avviare i lavori e dare così inizio alla realizzazione di una infrastruttura particolarmente importante per il territorio canturino".