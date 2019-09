Champions: Castro, tosta con l'Atalanta

(ANSA) - MILANO, 30 SET - L'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Luis Castro, promette "una battaglia bella tosta" per domani contro l'Atalanta, nell'esordio a San Siro della Dea. "Ci aspetta una partita molto difficile - spiega il tecnico portoghese durante la conferenza stampa -, l'Atalanta è terza in Serie A e arriva dai successi contro Roma e Sassuolo. Non penso però che domani sia una partita già decisiva ma questo non è un girone facile. Il bello del calcio è che ogni risultato si può sempre ribaltare. Vogliamo però portare a casa dei punti. Sarà una partita molto tattica e strategica". Taison, invece, ritroverà il Papu Gomez da avversario, suo compagno al Metalist.

"E' un grande giocatore - ammette l'attaccante brasiliano - ma non ridurrei la partita a Taison contro Gomez, è sempre Shakhtar contro Atalanta. Le vittorie e le sconfitte si condividono sempre con la squadra".