Atm fa bis a Copenaghen con Cityringen

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Atm Milano si è aggiudicata la commessa per la neonata Cityringen della metropolitana di Copenaghen tramite la controllata Metro Service (51%), che gestisce già le linee 1 e 2 della sotterranea della capitale danese. Lo annuncia il gestore della rete di trasporti pubblici milanese il cui direttore generale Arrigo Giana ha sottoscritto l'estensione dei contratti esistenti per la gestione e la manutenzione della linea 1 e 2 e del Cityringen per altri tre anni, assicurando la gestione di tutta la rete ad Atm fino al 2027.