A Milano progetto museo Design4pets

(ANSA) - MILANO, 30 SET - A Milano, capitale del design, c'è un progetto per creare un museo del design legato agli oggetti per gli animali di casa. L'idea del Design4pets Mvsevm è nata da Carlo Dameno e Monica Ferrigno, che stanno raccogliendo il materiale per raccontare le evoluzioni del rapporto fra l'uomo e i suoi animali domestici e che hanno presentato l'idea a Pettalks, una tavola rotonda dedicata alle novità di un settore che in Italia ha un fatturato superiore ai 3 miliardi. Anche per questo l'obiettivo è di rendere l'incontro - ideato da Konsulta, editore del magazine ZOOStyle con Anna Piccoli, general manager del Four Points Sheraton Milan Center, e Paolo Santini di PetPRO - un appuntamento annuale. Nel Pettalks numero zero non si è parlato però solo del museo (era esposta allo Sheraton, che ha ospitato l'iniziativa, una prima serie di oggetti) ma anche di residenze per anziani con posto per gli animali, di spa mobili per cani e gatti e di abitazioni progettate tendendo conto delle esigenze dei 'cuccioli' di casa.