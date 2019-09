Crolla soffitto cinema Milano, 2 feriti

(ANSA) - MILANO, 29 SET - In serata è crollata una parte del controsoffitto all'interno della sala del Cinema Ariosto, a Milano. Due i feriti lievi soccorsi dal personale del 118, già sul posto con due ambulanze e un'automedica. Sono intervenuti anche la polizia e i vigili del fuoco. I feriti, che hanno riportato un lieve trauma cranico, sono due anziani, marito e moglie. Il crollo è avvenuto poco prima delle 20.30 mentre in sala veniva proiettato il film 'E poi c'è Katherine'.

"Abbiamo sentito un rumore, come se fuori stesse cadendo grandine - ha raccontato Antonella Citterio, una delle spettatrici presenti in sala -. Poi c'è stato un piccolo boato ed è venuto giù il soffitto. Siamo scappati tutti, spaventati.

C'erano circa cento persone. I soccorsi sono arrivati subito".