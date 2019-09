Basket: colpo Ax, Scola arriva a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 SET - L'Ax Milano acquista Luis Scola. Il lungo argentino, argento a 37 anni agli ultimi Mondiali, arriverà a Milano domani mattina. L'annuncio lo dà il presidente e allenatore dell'Olimpia Milano, Ettore Messina, dopo la sconfitta (65-73) contro la Leonessa Brescia nell'esordio casalingo della stagione. ''La speranza - spiega Messina - è quello di tesserarlo in tempo per averlo a disposizione per la gara di giovedì in Eurolega contro il Bayern Monaco''. Un bel regalo di compleanno per Messina che domani compirà 60 anni.