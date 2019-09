Intesa conclude a Milano Hearthstone Cup

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Si è conclusa nel padiglione 16 della Personal Gamer Arena (Fiera Milano Rho) l'Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup, il torneo dal sapore fantasy che, a partire da luglio, ha visto sfidarsi gli appassionati del videogioco di carte collezionabili all'interno delle filiali della banca di Napoli, Firenze, Parma, Roma, Torino, Verona, Bergamo e Milano.

Ospite d'eccezione alla premiazione Vittorio Brumotti.

Il gruppo Intesa Sanpaolo è per il terzo anno consecutivo partner istituzionale di Milan Games Week 2019, la più importante manifestazione italiana dedicata ai videogiochi e ha assegnato un montepremi di 6.000 euro agli 8 finalisti che si sono contesi il titolo italiano di miglior giocatore della coppa. "Continuiamo con questa iniziativa ad aprire le nostre filiali a momenti di gioco e aggregazione anche non convenzionali per essere la banca di tutti", afferma Andrea Bartolini, direttore commerciale retail Milano e provincia di Intesa Sanpaolo.