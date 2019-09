Auto sfonda un negozio, morta donna

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Una donna è morta, la scorsa notte, a causa di un incidente stradale avvenuto a Copreno, nel Milanese. L'auto sulla quale viaggiava, per motivi ancora da chiarire, è uscita di strada e si è schiantata in un negozio, dopo aver sfondato la saracinesca. Sul posto, intorno alle 4, sono intervenuti vigili del fuoco e 118, che per due ore hanno tentato di stabilizzarla e disincastrarla, ma alla fine ne hanno constatato il decesso. La vittima è A.D., 26enne originaria dell'Est Europa.