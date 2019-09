A Cremona Musica risuona sax da Guinness

(ANSA) - CREMONA, 28 SET - Il sassofono dei record ha suonato a Cremona Musica 2019, la fiera mondiale di strumenti musicali di alta qualità, che è stata inaugurata ieri nella "Città del violino" fino al 29 settembre. Con i suoi quasi tre metri di altezza e quasi 30 chili di peso, il sassofono dell'azienda brasiliana J'Elle Stainer è stato certificato dal Guinness dei primati come il più grande del mondo. Lo strumento è frutto del genio dell'artigiano Joao Luiz Da Rocha, che è riuscito a creare un sassofono sub-contrabbasso pienamente funzionante e intonato, che suona un'ottava sotto il sassofono basso. Tutto parte da un brevetto dell'ottocento che nessuno era mai stato in grado di far funzionare.

Sono stati necessari ben quattro anni per costruirlo, servendosi di artigiani di prima qualità, ma alla fine il risultato ha ripagato gli sforzi, e nel 2013 è arrivata anche la consacrazione del Guinness World Record. A Cremona Musica i sassofonisti avranno anche l'opportunità di provare questo strumento.



"Dovunque lo portiamo crea sempre grande curiosità e tutti vengono a fotografarlo", spiega Gilberto Lopes, socio di J'Elle Stainer. "Alcuni professionisti hanno difficoltà all'inizio, pensano che per suonarlo serva molto fiato, ma non è vero, basta avere il flusso costante e il controllo del diaframma. Non si possono fare movimenti molto veloci, ovviamente, e va sempre appoggiato ad una struttura apposita che lo tiene in piedi e appoggiato a terra." L'azienda brasiliana sta già pianificando il prossimo sassofono da record, cercando di realizzare un sopranissimo curvo che sarebbe il più piccolo al mondo.

Cremona Musica ospita ogni anno oltre 300 liutai e i produttori di strumenti musicali di tutto il mondo, con un occhio di riguardo agli artigiani locali, che rendono la città natale di Stradivari. Grazie a Cremona Musica e alla rete di istituzioni, scuole, musei e progetti impegnate nella promozione del sapere liutaio, la città è sempre di più il Polo dello Strumento Musicale, con circa 170 botteghe di liutai presenti in città. Un vero e proprio "sistema Cremona", che fa sì che la tradizione secolare della liuteria viva e si rinnovi ogni giorno.