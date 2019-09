Posta prima pietra Factory of the future

(ANSA) - MILANO, 27 SET - In occasione dei 120 anni dell'acqua S.Pellegrino sono partiti i lavori del nuovo stabilimento. Un mix di design, innovazione e sostenibilità ambientale e sociale firmato dall'archistar danese Bjarke Ingels. Un'opera che, nelle intenzioni aziendali, contribuirà ad un ulteriore sviluppo del territorio lombardo.

La struttura innovativa e tecnologicamente avanzata, "capace di armonizzare l'estetica dello stabilimento con il territorio circostante e apportare benefici per le persone che vi lavorano", si chiama 'Factory of the Future'. La posa della prima pietra è avvenuta questa mattina, alla presenza dell'ad di Sanpellegrino Federico Sarzi Braga, del sindaco di Sanpellegrino Terme (Bergamo) Vittorio Milesi e di Ingels. Il progetto, la cui conclusione è prevista per il 2022, ha richiesto un investimento complessivo di 90 milioni di euro in opere civili, impianti per il reparto produttivo e logistico oltre che per il restyling.