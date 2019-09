Milano-Cortina: Montezemolo, ho già dato

(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Ne sono fuori. Ho dato il mio contributo a Milano-Cortina cercando di promuoverne la candidatura in una azione che alla fine è stato un successo. Ho già dato". Luca di Montezemolo risponde così alle domande sulla ricerca dell'amministratore delegato per il Comitato Organizzatore delle olimpiadi invernali 2026, sui nomi che circolano, come quello di Vittorio Colao, e sui tempi della scelta che dovrebbe essere fatta entro la fine dell'anno.