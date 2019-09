Milan: Donnarumma, la svolta arriverà

(ANSA) - MILANO, 27 SET - ''Il mister è un grande allenatore, dispiace perché ieri abbiamo fatto una grande partita e non meritavamo di perdere. Siamo tutti con lui, è normale fare un po' di fatica all'inizio con nuove idee e giocatori nuovi.

Dobbiamo continuare a seguirlo, siamo tutti con lui''. Gianluigi Donnarumma conferma che il gruppo è tutto con Marco Giampaolo.

''Ho visto la squadra dare tutto - aggiunge il portiere del Milan a Sky -, è una sconfitta che brucia dopo una partita del genere, è una giornata buia, si è faticato a dormire. Dopo il primo gol subito ci siamo disuniti, dobbiamo migliorare in questo. Se fossimo rimasti compatti saremmo riusciti a portarla a casa. Dobbiamo continuare a lavorare e non mollare di una virgola''.

''Ci sarà la partita della svolta che ci farà cambiare la stagione. Contro la Fiorentina? Mi aspetto una partita di carattere, dobbiamo essere aggressivi fin dall'inizio e fare la partita. Mi aspetto una grande gara''.