Milan conferma Giampaolo, non si discute

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Marco Giampaolo non è in discussione. Lo confermano fonti del club, all'indomani della sconfitta contro il Torino. Le stesse fonti precisano che domenica sera contro la Fiorentina non è l'ultima spiaggia per l'allenatore rossonero, a cui verrà garantito "tempo" e il "pieno supporto", nonostante le tre sconfitte in cinque gare. La dirigenza ha apprezzato la prima ora della gara di ieri in cui il Milan è riuscito a mettere sotto il Torino, prima del blackout di 4' che è costato la sconfitta.