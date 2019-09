Madre si butta con bimba, pm chiede atti

(ANSA) - MILANO, 27 SET - La Procura di Milano ha chiesto al Tribunale per i minorenni di trasmetterle gli atti che riguardano il caso della bambina di 2 anni che è ricoverata in ospedale dopo che lunedì scorso la madre è morta lanciandosi con lei dall'ottavo piano di un palazzo in centro.

Per la piccola, affidata dalla nascita ai servizi sociali e collocata presso la donna (alla quale erano già stati tolti 2 figli avuti da un'altra relazione) in una casa comunità, il padre aveva chiesto anche a inizio settembre un provvedimento di "protezione immediata" dei giudici, ossia di toglierla alla madre "pericolosa" che aveva già mostrato "intenti suicidiari". "Perseguiremo tutte le strade", ha già spiegato l'avvocato Daniela Missaglia, annunciando azioni legali, affiancata dal penalista Giuseppe Principato. Ieri il legale Missaglia ha chiesto ai giudici minorili la revoca dell'affidamento ai servizi sociali del Comune, che "hanno responsabilità gravissime", e di affidare "la bimba al papà".