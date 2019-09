Cortei e sciopero, disagi per traffico

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Disagi incrociati stamani, a Milano, per la contemporanea presenza di uno sciopero dei trasporti e di due importanti cortei. La Polizia Locale è impegnata con tutte le pattuglie disponibili, anche se non si segnalano criticità straordinarie né sulla strade né alle fermate dei mezzi pubblici oltre alle inevitabili code.

Da largo Cairoli a foro Buonaparte, e poi verso via Legnano, piazza Baiamonti, via Volta viale Crispi, piazza XXV aprile, Bastioni di Porta Nuova, piazza Principessa Clotilde, piazza della Repubblica, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, per poi terminare in piazza del Duomo, sono tante le vie che stamani vengono chiuse e poi riaperte al passaggio dei manifestanti. E stasera si replicherà, dalle 18, per un secondo corteo. L'Atm ha segnalato deviazioni per molti mezzi di superficie (tram 1, 2, 4, 9, 10, 12, 14, 33; bus: 43, 50, 57, 61, 94). Lo sciopero proclamato da Cub Trasporti e Sol Cobas è iniziato come previsto alle 8.45.