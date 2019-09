Conte, evitare alti e bassi del passato

(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Dobbiamo evitare gli alti e bassi.

Quali? Basta andare nello storico degli ultimi nove anni dell' Inter. Non sono il primo a vincere cinque partite, questo gruppo due anni fa era in testa alla classifica a dicembre, non a settembre. Per poi raggiungere la Champions vincendo all'ultima giornata con la Lazio": lo dice il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della partita contro la Sampdoria. "C'è uno storico e questo storico - continua - deve farci alzare le antenne e tirare fuori le unghie. I cavalli buoni si vedono alla fine. Dobbiamo continuare con la stessa voglia. La continuità di risultati è importante ma se si vuole essere protagonisti bisogna eliminare gli alti e bassi".