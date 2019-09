San Siro: Scaroni, prezzi variabili

(ANSA) - MILANO, 26 SET - "Faremo una grande variabilità nei prezzi, ci saranno biglietti a costi popolari e meno in base a qualità dei servizi offerti". Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, a margine della presentazione dei progetti per il nuovo San Siro. "Ci attendiamo molto dai biglietti corporate, che nel nuovo impianto saranno circa 10mila e potranno portarci entrate più elevate. Ci attendiamo più pubblico, visto che la media degli ultimi 10 anni è di 47mila spettatori a partita. Tutto quello che sarà costruito sarà di proprietà del Comune. Noi avremo una concessione, pensiamo di 90 anni, per tutto quello che è lì. Dal punto di vista di proprietà, tutto quello che costruiamo diventa di proprietà del comune". "Un progetto da 1,2 miliardi necessita di una forza finanziaria comune per sostenere le spese - ha aggiunto -. Il nuovo stadio sarà finanziato con equity e project financing. Il finanziamento non dovrebbe essere complicato, i club hanno entrate certe".