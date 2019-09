Free plastic e Friend of the sea, apre ristorante sostenibile

Plastic free e Friend of the Sea: due espressioni inglesi ben note agli amanti della sostenibilità, come il trio di soci che ha aperto a Milano un nuovo ristorante proprio imProntato al rispetto dell'ambiente. "Talvolta è proprio un Particolare a fare la differenza", è il motto che contraddistingue 'Particolare Milano'. Il locale di Porta Romana che non tollera l'uso della plastica nel ristorante. Asciugamani nei bagni riciclabili e una filosofia che si sostanzia nella lotta allo spreco dei rifiuti in cucina, con cui elaborano gli aperitivi del giorno, con ol risparmio energetico e la scelta di un fornitore ecosostenibile. Particolare espone il certificato Friend of the Sea, che attesta l'attenzione verso un consumo consapevole del pesce di mare e si avvale solo di allevamenti italiani ed etico, una filiera pulita di approvvigionamento degli ingredienti della cucina, direttamente dall'allevatore. Uno chef, Andrea Cutillo, un maitre e sommelier Luca Beretta e un giardino di oltre 100 mq nascosto in via Tiraboschi 5, una cucina creativa e mediterranea. Pensato proprio per la città di Milano il ristorante è ricco di prospettive specchiate, texures a rombi, accostamenti cromatici, linee degli arredi e lampade dorate, tributo ai grandi maestri dell'architettura del secolo scorso.