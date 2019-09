A Cremona musica un sax da Guinness

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Un sassofono alto quasi 3 metri e di 30 kg di peso, ma anche i violini appartenuti alle vittime della persecuzione nazista saranno protagonisti di Cremona Musica International Exhibitions and Festival, la fiera della musica che torna da domani al 29 settembre con oltre 300 espositori provenienti da 30 paesi diversi, di cui il 64% dall'estero, oltre a ospiti come Ezio Bosso. Diversi gli appuntamenti organizzati per gli appassionati durante la tre giorni: ci sarà la possibilità di provare il sax gigante prodotto dall'azienda brasiliana J'Elle Stainer, certificato dal Guinness dei primati come il Sax più grande del mondo, ma anche di incontrare il violinista Salvatore Accardo, che il 29 settembre ritirerà un premio, e il compositore e direttore d'orchestra Ezio Bosso, protagonista di due eventi il 28 e il 29 settembre. Da non perdere la mostra "Violins of Hope", realizzata dal liutaio Amnon Weinstein che, nel 1996, iniziò a riparare e recuperare i violini appartenuti alle vittime della persecuzione nazista.