Pjanic esulta, da lì è sempre gol

(ANSA) - TORINO, 25 SET - "Da quella posizione non preoccupatevi di dove finirà il pallone". Miralem Pjanic commenta così, su Instagram, la foto del gol con cui ieri sera ha permesso alla Juventus di battere il Brescia in rimonta.

"Scegliete soltanto chi abbracciare per primo di fianco a voi" conclude il centrocampista bosniaco, che durante l'esultanza è stato vittima di insulti razzisti da parte di alcuni sostenitori del Brescia.