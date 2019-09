Giampaolo, dopo derby dovere rialzarsi

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 25 SET - ''Posso immaginare la percezione dei tifosi, c'è delusione dopo la sconfitta nel derby. Nessuno oggi è contento. Abbiamo il dovere, sentito e non forzato, di rialzarsi, di ripartire. La squadra è sempre più fidelizzata, non ho alcun dubbio: ha saputo mettere da parte le delusioni, bisogna reagire a testa alta e non lasciarsi sconfiggere''. Marco Giampaolo chiede al Milan di rialzare la testa dopo il ko nel derby, nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino.