Coop lancia nuova campagna

(ANSA) - MILANO, 25 SET - "Una buona spesa può cambiare il mondo" è la convinzione con cui Coop lancia la sua nuova campagna di comunicazione, che sarà in onda con un primo filmato dal 29 settembre in tv e nei circuiti di Rai cinema, oltre che sul web. Una campagna che punta non tanto sulle promozioni quanto sull'impegno ambientale e etico.

"Io sto con Greta fino in fondo" ha detto l'ad Coop Italia Maura Latini, spiegando l'obiettivo della nuova campagna (ideata da Havas Milan): "vogliamo lanciare la proposta di un impegno collettivo. Coop vuole fare la sua parte". E allora il carrello della spesa - nei filmati da 60, 30 e 15 secondi - gira il mondo, porta limonata a chi lavora nei campi (perché la dignità del lavoro va salvaguardata), raccoglie plastica nel mare. Un impegno globale di Coop (che nei suoi prodotti a marchio usa almeno 30% di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica e il 100% nelle vaschette ) a cui chiede di aderire i suoi sei milioni di soci e dieci milioni di clienti settimanali.