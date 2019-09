A Milano opere di Canova e Thorvaldsen

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Per la prima volta le opere dei due grandi rivali della scultura moderna in età neoclassica e romantica, l'italiano Antonio Canova e il danese Bertel Thorvaldesn, si confronteranno in una mostra che sarà ospitata alle Gallerie d'Italia a Milano dal 25 ottobre al 15 marzo.

La rassegna, curata da Stefano Grandesso e Fernando Mazzocca, sarà realizzata in collaborazione con il museo Thorvaldsen di Copenaghen e il museo statale Ermitage di San Pietroburgo e con l'apporto di prestiti concessi da musei, collezioni private italiane e straniere tra cui la biblioteca apostolica vaticana, le gallerie degli Uffizi di Firenze il Paul Getty museum di Los Angeles.

Attraverso oltre 150 opere divise in diaciassette sezioni la mostra documenterà la straordinaria complessità delle opere dei due artisti. Alle Gallerie d'Italia Canova e Thorvaldesn ci saranno i ritratti, le icone popolari, la rappresentazione dell'amore, i grandi mecenati e l'incanto dell'eterna giovinezza.