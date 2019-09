Clarks, 2019 reinterpreta comfort

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Nella collezione AW 2019 Clarks dà la sua interpretazione del comfort in cui la libertà di pensiero si unisce a quasi 200 anni di savoir faire artigianale e calzaturiero per dare vita a modelli innovativi ed eleganti, garanzia della più completa libertà di movimento.

Come gli stivali-cult Chelsea, realizzati in nuove tonalità.

I Clarkdale Gobi, con la loro semplice silhouette ispirata all'archivio - spiega l'azienda - sono perfetti dal giorno alla sera, grazie al loro carattere basic che li rende un modello irrinunciabile.

Una versione aggiornata della scarpa tradizionale, Ronnie Walk, celebra la tradizione calzaturiera e il DNA Craftmaster trasformando un modello ispirato all'archivio dal 1953 in un classico moderno. Infine l'iconico Desert Boot è tornato, con le varietà sempre diverse delle sue cromie e con il suo carattere riconoscibile.