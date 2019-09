Balotelli, in campo dal 1' contro Juve

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Mario Balotelli torna a giocare in Serie A, a quasi tre anni e mezzo dall'ultima partita disputata (14 maggio 2016, allora con la maglia del Milan). L'attaccante del Brescia, ha annunciato il club via twitter, scontata la squalifica, scende stasera in campo dal 1' contro la Juventus, nel secondo anticipo della 5/a giornata di Serie A.