Niguarda celebra gli 80 anni con città

(ANSA) - MILANO, 23 SET - L'ospedale Niguarda di Milano compie 80 anni e li celebra con una serie di iniziative che coinvolgeranno tutta la cittadinanza, all'insegna della prevenzione ma anche della cultura e dell'intrattenimento, promosse con Regione Lombardia e con il patrocinio del Comune di Milano. Si parte il 28 settembre con la 'Festa di Niguarda', una giornata aperta a tutti che si terrà nella struttura ospedaliera dove sarà possibile effettuare screening e visite gratuite, partecipare all'Innovation Running, oppure ancora scoprire le opere d'arte di Niguarda. A ottobre con l'iniziativa 'L'ospedale oltre le mura' screening e visite gratuite approderanno in due piazze di Milano, piazza Città di Lombardia e San Carlo.

Nato nel 1939, il Niguarda è l'ospedale dove negli anni '50 è stato eseguito il primo intervento in Italia in circolazione extra corporea, mentre negli anni '70 qui è nata la prima banca dei tessuti in Italia ed è di pochi giorni fa il traguardo dei 2 mila trapianti di fegato.