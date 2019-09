Infantino in visita alla sede dell'Inter

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Una visita speciale per un tifoso d'eccellenza: il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha incontrato l'Inter nella nuova sede del club. Ad accoglierlo nel quartier generale nerazzurro, il presidente Steven Zhang, il vicepresidente Javier Zanetti e gli ad Alessandro Antonello e Beppe Marotta. Zhang e Infantino hanno posato per una foto stringendosi la mano davanti allo stemma del club. Il presidente FIFA questa sera sarà presente al 'The Best FIFA Football Awards 2019' in programma al Teatro alla Scala.