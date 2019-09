'Dalla parte della tua pelle' a Brescia

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Colpisce tra il 10 e il 20% dei soggetti in età infantile e circa il 5% in età adulta. La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica dal forte impatto sulla qualità della vita dei pazienti. Per chi soffre di questa patologia, fa tappa a Brescia la Campagna nazionale di sensibilizzazione 'Dalla parte della tua pelle'. Promossa dalla Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST), prevede - sabato 28 settembre - visite dermatologiche gratuite.

Chi soffre della malattia può prenotare una visita di controllo, telefonando al numero 3404279447, presso l'U.O. di Dermatologia degli Spedali Civili, diretta dal professor Piergiacomo Calzavara Pinton, presidente della Società Italiana di Dermatologia.

La Campagna 'Dalla Parte della tua pelle' è promossa con il Patrocinio di Adoi (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e di Andea (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e realizzata grazie al contributo incondizionato di Sanofi Genzyme.