"Balotelli? Valuterò fino all'ultimo"

(ANSA) - BRESCIA, 23 SET - "Mario dal primo minuto? Devo valutare attentamente e lo farò fino all'ultimo". L'allenatore del Brescia Corini non si sbilancia: tutti attendono l'esordio di Balotelli nel big match con la Juve, ma sul suo impiego dopo aver scontato le 4 giornate di squalifica non ci sono certezze.

"Devo capire cosa guadagno e cosa perdo - dice ancora Corini -. Sono contento di come Mario si sta predisponendo al sacrificio. Da lui voglio determinate cose, deve adattarsi alla squadra, ma è ovvio che anche la squadra deve andare incontro a lui per metterlo nelle condizioni di dare tutto il suo meglio".