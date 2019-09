Balliamo sul Mondo su canzoni Ligabue

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Le canzoni più famose di Ligabue arrivano sul palco di un teatro, questa volta protagoniste di un musical. S'intitola 'Balliamo sul mondo' lo spettacolo che dal 26 settembre al 27 ottobre sarà in scena a Milano, al Teatro Nazionale Che Banca!, che avrà come colonna sonora molti dei titoli più conosciuti del rocker di Correggio. Da 'Ho messo via' fino a 'Urlando contro il cielo', passando da 'Una vita da mediano', 'Libera nos a malo', 'Certe notti', 'Si viene e si va', 'Il meglio deve ancora venire' e numerose altre, le canzoni del Liga seguiranno la storia dei tredici protagonisti che si raccontano, e cantano, attraverso una vicenda che riassume un decennio, da un capodanno all'altro, dalla soglia della maturità fino all'età adulta di dieci anni dopo. Alla regia e alla scrittura del testo originale, al quale ha dato il suo contributo anche Luciano Ligabue, ci si è messa Chiara Noschese.