Ministro Haiti in visita a Milano

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Visita in Italia del ministro per gli Haitiani all'estero Guy Francois invitato da Francesca Porpiglia, presidente della Organizzazione non governativa Rebuilding Haiti (RH), in vista - si legge in una nota della Ong - "di accordi economici e per la realizzazione di progetti benefici nel paese caraibico".

Fitta l'agenda di incontri per il ministro, tra cui quello con il professor Francesco Cognetti, direttore generale dell'Istituto Regina Elena di Roma, "per la firma a gennaio di un protocollo di intesa con il governo di Haiti".

"Abbiamo invitato il ministro Francois - afferma Francesca Porpiglia - per realizzare una serie di progetti che vanno dalla prevenzione oncologica ai vaccini. Insieme con i nostri soci italiani, vogliamo realmente avviare una proficua e fruttuosa collaborazione tra Italia ed Haiti".

Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni a Milano con imprenditori e personalità di spicco del mondo del calcio.