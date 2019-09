Derby Milano con show di luci e musica

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Calcio, si spera grande, ma non solo al Meazza per il derby di campionato di sabato sera. Dalle 19,45 in poi, un'ora prima del fischio d'inizio, uno spettacolo di luci e musica precederà la sfida tra Milan e Inter. I tifosi potranno assistere ad un innovativo show per rendere unica l'atmosfera e l'annuncio della formazione rossonera, padrone di casa: protagonista sarà il nuovo impianto di illuminazione Led, con 356 proiettori, che debutterà proprio domani. Tra le tante iniziative legate alla stracittadina c'è quella di Peroni, la birra ufficiale di Milan e Inter, che da settembre ha lanciato delle lattine 'limited edition', con grafica cromatica rossonera o nerazzurra e che sul retro presentano le cinque formazioni del Milan e altrettante dell'Inter in ricordo di memorabili derby del passato.