De Vrij, dopo Slavia serve vincere derby

(ANSA) - MILANO, 19 SET - ''Siamo carichi. E ora abbiamo tutta la voglia e la concentrazione possibili per vincere il derby. È sempre una partita bellissima da giocare, importantissima nel nostro percorso. Abbiamo grande fiducia, dobbiamo dare una risposta''. Stefan De Vrij a due giorni dal derby di Milano, vuole voltare pagina dopo il deludente pareggio in Champions, con una vittoria contro il Milan sabato sera. ''Tante cose non sono andate bene - ammette il difensore a Sky e Premium - è mancato anche lo spirito e non deve più capitare. Loro hanno avuto più voglia di vincere, noi siamo stati un po' imprecisi e non siamo riusciti a proporre il nostro gioco. Ma stiamo già guardando avanti, non ci pensiamo più. Con il mister ci siamo subito messi al lavoro: abbiamo rivisto la partita, sottolineato i nostri errori, abbiamo capito che un approccio come quello non è riproponibile. Adesso tocca solo a noi, dobbiamo reagire''.