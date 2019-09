Campagna 'Adotta luogo' per ecosistema

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Diffondere la bellezza nel mondo e sostenere attivamente chi intende migliorare il proprio ecosistema, la propria cultura e la propria comunità attraverso progetti virtuosi di tutela, riqualificazione e valorizzazione del territorio. Nasce da questi obiettivi la campagna internazionale 'I Sustain Beauty' della società di Parma 'Davines', giunta alla 5/a edizione, per raccogliere e selezionare progetti di rinascita del patrimonio ambientale, artistico e sociale dei territori.

La nuova edizione dell'iniziativa, dal nome 'Adotta un luogo', rivolge un appello a tutta la community di professionisti della bellezza: filiali, distributori, saloni, spa e centri estetici di oltre 90 Paesi nel mondo sono chiamati a presentare una proposta per salvare un patrimonio a rischio o deteriorato del proprio territorio, ovvero adottare un luogo per restituirlo alla sua bellezza originaria, preservarne le risorse naturali e artistiche, riqualificarlo e sottrarlo all'abbandono ripristinandone il valore.