Zhang visita la nuova sede dell'Inter

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Una foto di gruppo all'ultimo piano della nuova sede di viale della Liberazione, con tutti i dipendenti in maglia nerazzurra e al centro Zhang Jindong con il figlio Steven e i dirigenti: il patron dell'Inter, da ieri a Milano, ha visitato il quartier generale del club dopo che ieri ha incontrato Antonio Conte e la squadra ad Appiano Gentile.

Zhang ha "confermando il costante supporto del Gruppo Suning Holdings Group al club" nerazzurro, si legge nella nota dell'Inter e questa sera sarà a San Siro per assistere al debutto in Champions League dell'Inter contro lo Slavia Praga, con inizio alle 18,55.