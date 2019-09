Svelato il nuovo Ferrari Maximum

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Una serata tutta Ferrari ha acceso la note milanese in via Savona, dove opinion leader, celebrities e dei più bei locali d'Italia hanno brindato #ToTheMaximum alla nuova immagine del Ferrari Maximum Blanc de Blancs. Una festa ispirata al nuovo concept di 'Maximum', un nome che viene da lontano. È stato la prima etichetta realizzata agli inizi del '900 dallo stesso Giulio Ferrari, fondatore della cantina, ma ancora oggi rappresenta la passione e l'esperienza per la coltivazione delle uve Chardonnay, che in questo Trentodoc trovano una delle loro massime espressioni. "Una bollicina che mi auguro sia protagonista di tanti brindisi a celebrare i momenti migliori di ciascuno di voi", ha detto Matteo Lunelli presidente e ad di Cantine Ferrari cedendo il microfono al sindaco Beppe Sala che ha parlato del valore del Made in Italy di qualità. Il Ferrari Maximum Blanc de Blancs è un Trentodoc di grande personalità, che nasce da uve Chardonnay e ben si accompagna a proposte gastronomiche originali.