Ragazzo eroe ricevuto in Prefettura Lodi

(ANSA) - LODI, 17 SET - Angel Micael Vargas Fernandez, il 20enne che sabato scorso ha salvato la vita a un bimbo precipitato dal balcone di casa a Casalmaiocco (Lodi), è stato ricevuto dal prefetto di Lodi Marcello Cardona, assieme a diversi sindaci della zona. "Noi diciamo a questo giovane 'grazie" - ha detto il prefetto - Questa parola racchiude il sentimento di tutti noi, per quello che ha fatto, per l'esempio che ha dato. Tutto parte dalla sua generosità intellettuale, dal suo altruismo. Ma il più importante grazie lo riceverà tra qualche anno, quando il piccolo Kevin capirà cosa gli sia successo. E' chiaro che a Angel dirà grazie anche lui e sarà il grazie più importante". Il prefetto ha anche ringraziato la famiglia di Angel per aver scelto l'Italia come posto dove vivere e ha voluto raccontare anche che Angel appena accaduti i fatti, sentendolo non si è vantato ma ha voluto sottolineare come sia stato aiutato da un bambino, che il prefetto ha spiegato di voler incontrare, e da alcuni operai che si trovavano lì vicino.