Linate: Brunini (Sea), lavori in linea

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "I lavori all'aeroporto di Linate sono in timing perfetto, la data di riapertura dell'aeroporto il 27 ottobre ad oggi è confermata". Lo ha spiegato l'amministratore delegato di Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, Armando Brunini, parlando della riapertura dello scalo cittadino di Linate dove si stanno svolgendo i lavori di rifacimento della pista.

"Siamo al giro di boa" del progetto Bridge, che ha portato il traffico aereo di Linate su Malpensa, "siamo a metà del percorso ma siamo molto soddisfatti. I primi giorni sono stati faticosi perché abbiamo dirottato il traffico di due scali su uno solo. I primi giorni sono stati di rodaggio ma non abbiamo mai avuto momenti di difficoltà. Oggi Malpensa funziona ed eroga gli stessi servizi dello scorso anno". "Ora il nostro obiettivo è finire i lavori in tempo - ha aggiunto - Dobbiamo concentrarci per mantenere la promessa di riaprire Linate il 27 ottobre, data che oggi è confermata".