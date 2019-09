Champions: Gasperini, Atalanta è attesa

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "Viviamo emozioni positive. C'è curiosità per vedere l'impatto con la Champions, una manifestazione che è di livello superiore. Ma noi abbiamo guadagnato un posto sul campo e non ci siamo arrivati per una stagione fortunata, non possiamo che avere fiducia". Lo dice il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara contro la Dinamo Zagabria. "E' un girone - evidenzia Gasperini - di sei partite, domani è una gara importante per tutte le squadre ma non è di sicuro decisiva. L'obiettivo di qualificazione o di ottenere il miglior piazzamento possibile verrà perseguito attraverso sei partite. Domani è una partita importante perché l'impatto iniziale può dare subito la misura delle possibilità, però non è determinante. Il calendario è così e va accettato".