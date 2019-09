Trofeo Allianz Tower, 23 piani in 3 min

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Si è svolta oggi a Milano la quinta edizione del Trofeo Allianz Tower, una sorta di "gara nella gara" della Salomon Running Milano, il trail cittadino che coinvolge atleti dall'Italia e dall'estero che si svolge nei luoghi più suggestivi di Milano.

Per aggiudicarselo, 1.200 atleti dei circa 4.000 partecipanti alla manifestazione sportiva si sono sfidati nella tappa in verticale, che si svolge appunto lungo le scale della Torre Allianz, quartier generale milanese di Allianz Spa. I runner più veloci a scalare i 644 gradini che portano al 23/mo piano del grattacielo più alto d'Italia per numero di piani (50 in totale), sono stati Emilia Kotkowiak con un tempo di 3' e 58" e Matteo Geninazza che ha raggiunto il traguardo in salita in 3' e 19", aggiudicandosi quindi il quinto Trofeo Allianz Tower.