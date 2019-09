Fiat 500 piantata in Piazza San Babila

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Un Fiat 500 d'epoca incastrato in obliquo nel terreno e due "ghisa" retrò. È l'installazione realizzata in piazza San Babila per celebrare il restauro della palazzina abbandonata che per anni ha ospitato lo 'storico' Garage Traversi. "In base all'angolo di incidenza del veicolo - spiegano i due vigili figuranti - e dagli evidenti segni sul telo dell'impalcatura, siamo giunti alla conclusione che si tratta dell'ultimo veicolo rimasto abbandonato per anni all'interno del Garage Traversi e portato fuori dal cantiere durante i lavori in corso che daranno nuova luce all'edificio".

Il parcheggio interrato, in disuso ormai da circa 15 anni, fu inaugurato nel 1938 in via Bagutta ed è ora di proprietà di un fondo britannico che ha intenzione di riconvertirlo in uno spazio per negozi e locali di lusso.