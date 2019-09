Fdi in barca sui Navigli a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Fratelli d'Italia ha organizzato un flash mob con un barcone sul Naviglio Grande a Milano per chiedere 'elezioni subito' come scritto su uno striscione agganciato all'imbarcazione ma anche a difesa del made in Italy e del 'genio italiano' a 500 anni dalla morte di Leonardo.

'Navigare necesse est' è il titolo dell'iniziativa, ripreso da un motto dannunziano, dall'ideatore Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo. Un appuntamento che fa parte del programma di avvicinamento ad Atreju, la festa della destra che si svolgerà a Roma dal 20 al 22 settembre.

All'appuntamento hanno partecipato anche altri esponenti del partito: da Francesco Alberoni, agli assessori regionali Lara Magoni e Riccardo De Corato, al consigliere comunale Andrea Mascaretti, da poco passato da Forza Italia a Fdi.