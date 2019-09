A Sabatini il 'GialloCeresio'

(ANSA) - MILANO, 15 SET - E' lo scrittore Mariano Sabatini con 'L'inganno dell'ippocastano' edito da Salani il vincitore della sezione narrativa edita nella prima edizione di GialloCeresio, il concorso letterario dedicato alla narrativa di genere giallo, noir, thriller e poliziesco. Secondo classificato Alessandro Bongiorni con "Strani Eroi" pubblicato da Frassinelli e terzo Davide Longo con "Così muoiono le bestie giovani" per i tipi della Feltrinelli.

Il premio speciale per romanzi ambientati sui laghi prealpini va a Franco Vanni con "La regola del lupo" edito da Baldini+Castoldi ambientato sul lago di Como a Pescallo, frazione di Bellagio. Menzioni per Giuseppe Curonici, Matteo Farneti, Sara Kim Fattorini, Ida Ferrari, Christian Frascella, Dario Galimberti, Lucia Tilde Ingrosso, Enrico Pandiani, Piergiorgio Pulixi, e Mirko Zilahi.