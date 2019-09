Torneo di beneficenza contro la droga

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Un torneo di calcetto organizzato dalle forze dell'ordine per sostenere chi si occupa di contrastare il fenomeno della diffusione delle droghe: è questo l'evento organizzato dal Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria di Milano, insieme ai sindacati della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, International Police Association, Polizia Locale, e poi alla Croce Bianca Italiana, ai Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, all'Associazione "Dico No alla Droga" e all'associazione "SI Cura-No alla Violenza".

I vincitori del torneo di beneficienza, denominato "Tutti insieme per un sorriso", e che si è tenuto al centro sportivo "G. Massola", in via Don Giovanni Minzoni, sono stati premiati dal questore di Milano, Sergio Bracco.