Pedinò e rapinò donna, preso

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Un pregiudicato di 37 anni è stato posto in stato di fermo dalla polizia, a Milano, perché ritenuto l'autore di una rapina ai danni di una donna aggredita mentre rientrava a casa.

L'uomo, un boliviano, aveva agito il 31 agosto, ed è stato individuato dagli agenti del Commissariato Villa San Giovanni: alla fine ha confessato e si trova nel carcere di San Vittore.

Quella notte, uscito da un locale, ha notato una donna che stava rincasando da sola, in via Padova. L'ha seguita fino al portone di casa e fingendosi un inquilino è riuscito ad entrare con lei all'interno del portone, aggredendola poi sulle scale e fuggendo con la borsetta.

Tutta la scena è stata ripresa grazie alle telecamere di videosorveglianza del caseggiato che hanno immortalato l'uomo, con un cappellino, uno zainetto, una maglia rossa e delle scarpe da lavoro, indumenti poi trovati e sequestrati. Si tratta di un soggetto che "tra il 2007 al 2016 ha precedenti penali e di polizia per rapina, violenza sessuale, lesioni personali".