Milan, Giampaolo "Piatek sia sereno"

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 14 SET - "Piatek non sia ossessionato dal gol. Mi è piaciuto molto in questi giorni, non deve pensare solo ad attaccare gli ultimi metri, giocare un calcio piratesco. Deve essere un giocatore completo, andare in profondità o legare il gioco. Al Milan non si può giocare solo palla lunga, lui è un attaccante completo, deve solo pensare a giocare bene". Marco Giampaolo elogia Piatek, nonostante il digiuno da gol e la panchina contro il Brescia, e difende con forza il gruppo, in particolare Castillejo, poco apprezzato da molti tifosi. "Mi offendono. Lui è un ragazzo serio, mi piace anche come giocatore. I tifosi possono avere la loro opinione, le gerarchie dipendono però dal lavoro quotidiano. Il nuovo modulo? Ho solo spostato Suso nella sua mattonella e accentrato Castillejo".